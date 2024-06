Tanto el entrenador Polilla da Silva como la directiva del América de Cali tienen un objetivo claro para el segundo semestre de 2024: fortalecer el equipo en ataque y defensa. Este objetivo es compartido por los demás clubes grandes del FPC.

Para alcanzarlo, saben que necesitan contar con jugadores de calidad. Y uno de los nombres que ha sonado con fuerza en las últimas semanas es el del ecuatoriano Billy Arce. Arce, de 23 años, viene de jugar con Once Caldas en el primer semestre de 2024. Su paso por el equipo de Manizales fue relativamente bueno.

El futbolista ecuatoriano habría expresado su deseo de jugar para el club escarlata. Aunque todavía no hay una oferta formal sobre la mesa, Arce no tiene intención de renovar con Once Caldas, lo que facilita su posible llegada al América.

Interés: Arce y América se buscan

Según los informes, Arce ya ha tenido contactos con la directiva del América de Cali. Esto indica que el interés en el jugador es mutuo. El jugador ecuatoriano estaría interesado en jugar con el club escarlata.

El América deberá presentar una oferta económica que convenza a Arce y a su representante. El mercado de fichajes está en movimiento, por lo que el club deberá actuar rápido si quiere asegurar la contratación de Arce.

Si se dan las condiciones, se podría pensar que Billy Arce se vestirá de rojo en las próximas semanas y se convierta en una pieza clave del ataque del América de Cali para el segundo semestre de 2024.

La carrera de Billy Arce hasta ahora

La carrera de Billy Arce comenzó en su país natal, Ecuador, donde debutó en primera división con Independiente Valle. Su primera temporada de debut fue una de las más significativas, ya que anotó 12 goles en el 2017, cifra que no ha podido igualar en el resto de su carrera.

La mayor parte de su desarrollo como futbolista se produjo en Ecuador con el Barcelona SC y Liga de Quito, además de Emelec. Sin embargo, el jugador ecuatoriano de 25 años también tuvo una experiencia en España jugando en la segunda división con el equipo Extremadura UD. Además, tuvo una breve participación con Peñarol de Uruguay en dos partidos, para un total de 24 minutos en cancha.

Su llegada a Colombia se dio en el 2023 para jugar con Deportivo Pasto, donde disputó 17 partidos, siendo titular en 10 de ellos. Anotó un solo gol. En el 2023 llegó a Once Caldas, donde ha disputado 17 partidos como titular, siendo su tercera mejor marca de partidos como titular en su carrera. En este equipo ha anotado dos goles en el 2024.

Hasta ahora, lo que ha sido su mejor temporada con Once Caldas y su mejor temporada en el FPC ha sido la del 2024, donde ha disputado 1686 minutos, ha sido titular en 19 partidos y ha anotado cinco goles, siendo su tercera mejor marca goleadora en lo que lleva de carrera.