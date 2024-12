El próximo 8 de diciembre, Deportes Tolima y Once Caldas definirán en Ibagué el cupo a la final. Mientras que Junior se jugará la vida contra América en el Pascual Guerrero.

De esta manera, Junior de Barranquilla queda con siete puntos, los mismos que Deportes Tolima, mientras que América de Cali está en el fondo con cuatro unidades. Por su parte, Once Caldas sorprende en el primer lugar con nueve.

Varias sorpresas. América de Cali había revivido en la cuarta jornada, pero en la quinta no tuvo posibilidades ante un Once Caldas bastante superior. El equipo rojo cayó 3-0, con doblete de Dayro Moreno. La ventaja del punto invisible fue insignificante y ahora se concentra en la final de la Copa Colombia contra Atlético Nacional.

