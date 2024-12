Deportes Tolima es finalista de la Liga Colombiana II-2024

Ante su hinchada, Deportes Tolima mostró categoría y no desistió en la idea de poder ganar el partido. Once Caldas intentó hacer daño, tuvo opciones muy claras de gol para empatar, pero falló en la definición. El gol de Brayan Gil fue más que suficiente para que el club tolimense ganara 1-0 y así llegar a 10 puntos y quedar líder solitario del grupo B.

El equipo dirigido por David González hizo la tarea en la última fecha y de local, en el Murillo Toro de Ibagué, venció al Once Caldas por la mínima diferencia y eso le fue suficiente para asegurar el cupo en la final de la Liga.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.