América de Cali, tras el despido de César Farías, inicia un nuevo ciclo bajo las órdenes de Jorge ‘Polilla’ Da Silva. El entrenador, que asume luego de la eliminación de La Mechita de la Liga BetPlay DImayor 2024-I, prepara el mercado de pases y ha salido a aclarar los rumores sobre Iago Falque y Duván Vergara.

Será un mercado de pases sumamente movido para América de Cali. El equipo escarlata ha confirmado ya varias bajas y son muchos los nombres que suenan para reforzar el plantel. Dos de los refuerzos más esperados para esta ventana son Iago Falque y Duván Vergara.

Polilla Da Silva concedió una entrevista con el VBAR de Caracol Radio y habló sobre lo que se viene para América. El nuevo entrenador del plantel caleño fue cuestionado por los rumores de mercado y aclaró cómo es la situación con ambos jugadores.

Una nueva identidad para América de Cali

“Esperen un equipo que siempre saldrá a ser protagonista. Sé el club en el que estoy, cuál es la obligación y los objetivos de la institución, así como la manera de salir a plantear los partidos par buscar la victoria en cada uno de ellos. La forma de parar al equipo la iremos delineando con el conocimiento de los jugadores y los que puedan llegar. Lo que es claro es que el equipo debe ser protagonista, ambicioso, buscando el arco rival con equilibrio. Sabemos dónde estamos y conocemos nuestras obligaciones” dijo el nuevo DT.

Polilla se refirió a lo que se viene en el mercado. “Hemos hablado de la conformación del plantel. Tenemos un periodo de tiempo importante para trabajar, más de dos meses para el inicio de la competencia y no queremos apresurarnos, traer por traer. Queremos primero trabajar unos 10-15 días con el grupo, poder conocerlos, saber cómo piensan, qué es lo que quieren y después evaluar qué es lo que necesitamos. Luego de esto, buscaremos traer jugadores que sean importantes y hagan diferencia. No queremos llenarnos de jugadores que no nos terminen aportando“.

¿Llegan Iago Falque y Duván Vergara?

Yendo a los nombres concretos, Da Silva se refirió a los rumores sobre Iago Falque. “Sí me comentaron la posibilidad de que podría haber una chance de que volviera. No lo vi en ese momento en América porque yo estaba dirigiendo en los Emiratos Árabes y no pude ver mucho fútbol colombiano. Sí tengo unas referencias de él como jugador profesional. Es algo que el club está manejando y veremos si hay posibilidades de que llegue o no“.

Del mismo modo, el entrenador habló sobre Duván Vergara. “Es un jugador que ha sido campeón en el club, es querido por la gente, ha mostrado condiciones muy buenas, es desnivelante. Me gusta, pero hay una realidad económica. Él está en uno de los equipos más fuertes del fútbol mexicano y el salario que percibe allá es inalcanzable para el fútbol colombiano. Sí me encantaría, pero sé que es algo muy difícil, por no decir imposible. Hoy estaba charlando con él porque pidió permiso para moverse un poco. Seguramente en pocos días regresará a México. Ojalá se pudiera hacer“.