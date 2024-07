Han sido muchos los jugadores que han pasado por etapas muy complicadas en sus carreras deportivas y se ha dado a conocer el caso de un jugador de América de Cali. Se trata de Rodrigo Holgado, jugador que pensó en colgar los botines en un mal momento de su carrera.

Rodrigo Holgado está teniendo un gran inicio con América de Cali en la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. El delantero chileno ha marcado 2 goles en los 3 partidos disputados hasta la fecha y ha sido de lo más destacado del plantel escarlata hasta el momento.

En una entrevista con América en La Red, el jugador de La Mechita reveló cómo llegó a la posición de delantero, revelando que tuvo un inicio de carrera complicado rotando por varias posiciones. Fue por esto que pensó en dejar el fútbol profesional.

El duro relato de Holgado

Holgado reveló cómo fueron sus inicios, sin lograr establecerse en ninguna posición en sus primeros años. “Yo empecé jugando de volante por izquierda en juveniles. Terminé hasta jugando de 5, de volante de contención. Jugué de enganche, de punta…“.

El futbolista empezó a jugar como delantero en su llegada México, justo cuando evaluaba dejar el fútbol. “Ya había jugado en Argentina. Ascendí de la B con Almagro y después en San Lorenzo la pasé mal. En ese momento, con mi familia, tomamos la decisión de que no quería jugar más. Mi representante me llamó y me dijo que había un equipo de la segunda de México que me quería, pero que necesitaba un delantero. Yo no jugué nunca de delantero y así de caradura fui nomás“.

“En 28 partidos hice 18 goles. Después me mandaron a Veracruz en Primera, que jugué 9 partidos y metí 3 goles. Después fui a Chile también de delantero y metí un montón de goles. Y ahí empecé a ser delantero” añadió el jugador, que ha sido una de las figuras del plantel de América en este inicio de torneo.

Los números de Holgado en América

Rodrigo Holgado llegó a las filas de América de Cali en enero de este año, proveniente de Gimnasia y Esgrima de La Plata (Argentina). Desde entonces, jugó un total de 20 partidos con la camiseta escarlata, registrando 8 goles y 1 asistencia. El chileno ha sido titular en todos los partidos de este campeonato.