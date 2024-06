De esta manera, se le cae un jugador al América que el cuerpo técnico veía con muy buenos ojos. Andrés Sarmiento le dice no a Millonarios y volverá a cumplir su segundo ciclo en Atlético Nacional.

“Quiero que Andrés Sarmiento continúe, la decisión de seguir en el club pasa por el jugador. Es un volante con gran juego, me gustaría que se quedara con nosotros”, dijo ‘Polilla’ Da Silva en diálogo con Antena 2 finalizando el mes de mayo.

Según el periodista Juan David Londoño, hay acuerdo entre clubes para que Andrés Sarmiento deje el América de Cali y vaya a Atlético Nacional. El extremo iría en condición de préstamo, aunque el jugador no está del todo convencido en dar este salto para su carrera. Sería su segundo ciclo con el club verdolaga, del cual es canterano.

En las últimas horas, fuentes cercanas a Atlético Nacional confirmaron que el jugador Andrés Sarmiento firmará con el club verde luego de su paso por América de Cali. Apenas el técnico uruguayo Jorge ‘Polilla’ Da Silva firmó su regreso a ‘La Mechita’, llenó de elogios a este extremo, lo quería en su grupo de jugadores, pero las cosas no salieron bien y el futbolista viajará a Medellín.

Atlético Nacional sigue mirando sus alternativas en el mercado de pases. Analiza los elementos para romper por completo la ventana de transferencias y no fallar. El equipo verdolaga se mueve en Colombia y el exterior en busca de las mejores fichas para volver al ruedo lo más fuerte posible tras el fracaso en el primer semestre del año 2024, donde quedó fuera en la fase previa de Copa Libertadores y no clasificó a cuadrangulares de la Liga Colombiana. La mira se coloca en un jugador de América de Cali.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.