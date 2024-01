América de Cali inicia una nueva etapa bajo las órdenes de César Farías y han logrado un triunfo contundente en el clásico ante Atlético Nacional. Luego de su debut soñado en el banquillo del equipo escarlata, el entrenador venezolano salió a defenderse por las duras críticas que viene recibiendo desde su etapa con Águilas Doradas y que vuelven a aparecer en este nuevo ciclo en su carrera.

Luego de un buen trabajo en el banquillo de Águilas Doradas, César Farías asumió el mando de América de Cali tras el despido repentino de Lucas González. El DT venezolano inició con el pie derecho su ciclo con los Diablos Rojos, goleando a Atlético Nacional en el clásico colombiano.

Sin embargo, el trabajo del antiguo seleccionador de Venezuela y Bolivia ha sido duramente criticado desde su llegada al fútbol colombiano. Ahora, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, ha salido a defenderse de las críticas. Farías no tuvo filtros y exigió respeto a los otros entrenadores del torneo, principalmente a los más jóvenes.

Duras palabras de César Farías

César Farías no se guardó nada al hablar de los entrenadores jóvenes del fútbol nacional. “Los jóvenes entrenadores tienen que tener respeto por los demás. Algunos tuvimos que dirigir muchos años antes de tener un equipo grande, otros tienen la suerte de hacerlo al inicio de sus carreras. Hay que tener respeto por la gente, no importa el estilo, no importa la forma”.

“Escucho hablar de Millonarios y nosotros en Águilas hicimos más puntos que ellos, que América, que DIM… He visto que empiezan a criticar al que se mete atrás, cada quien hace lo que puede, tu deber es resolverlo. No puedes ser hombre de una sola teoría, hay que respetar al oponente, quitarle el mérito al otro no es lo más correcto” dijo el venezolano sobre las críticas a su estilo de juego.

¿Mejor que la mayoría de los entrenadores del torneo?

Farías se refirió a los señalamientos recibidos a nivel personal. “Cuando escucho comentarios de que yo no tenía capacidad de estar acá (en el FPC), porque los vengo escuchando desde que estaba en Águilas, pero resulta que cuando veo los números supero el 70%, no sé cuántos entrenadores dirigen eso en el fútbol colombiano”.

“Ojalá lo podamos seguir manteniendo, eso es parte del reto. Que yo no tenga que salir a hablar tanto, sino que el equipo hable como habló el domingo en la cancha y como habló el club anterior al que estaba. Soy consciente de lo muy bueno, de lo bueno, de lo regular, de lo no tan bueno en mi proceso. No me traten de tonto, ni de incapaz porque no lo soy. Yo vengo demostrando en este país desde que venía con selecciones, con clubes, de que me he capacitado para dirigir” agregó.

El DT reconoció que su carácter le ha costado muchas críticas, pero aún así exige respeto a su trabajo. “Entiendo que a lo mejor no soy muy simpático, ni soy de los países campeones del mundo en fútbol y que soy de un país que antes no era tradicionalmente futbolístico. Uno tiene que soportar estas cosas y está bien, porque eso también me ha hecho crecer. Yo respeto y a veces uno quisiera un poquito más de respeto también”.

