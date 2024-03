El ciclo de César Farías en América de Cali ha sido tormentoso y finalmente parecen estar llegando los buenos resultados. La Mechita volvió a sumar de a tres puntos este sábado ante Boyacá Chicó, pero el entrenador se enfocó en los errores defensivos del equipo en la conferencia de prensa.

Luego de un inicio de temporada con malos resultados, el equipo escarlata ha sumado 7 de los últimos 9 puntos disputados en la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. El equipo dirigido por César Farías consiguió un triunfo agónico este sábado, dando vuelta al marcador ante Boyacá Chicó en los últimos 10 minutos.

Tras el triunfo épico de América de Cali, el técnico venezolano compareció ante la prensa y, pese a la euforia por los tres puntos, fue sumamente crítico con el desempeño del equipo a nivel defensivo, luego de sufrir dos goles muy similares producidos a balón detenido.

En primera instancia, el DT valoró el nuevo triunfo del equipo. “De los últimos nueve puntos llevamos siete, si no me equivoco. No quiero estar viendo mucho la tabla, pero estamos cerca del octavo con todas las dificultades que hemos tenido y con toda la adversidad. Lo importante es que el equipo está vivo. Si seguimos con el compromiso habrá un momento en el que vamos a poder estabilizar todo y con ello competir por cosas importantes“.

La autocrítica de César Farías

Farías no dejó pasar el mal desempeño a nivel defensivo. “Comenzamos haciendo todo lo que pretendíamos durante los primeros minutos y después perdimos un poco la brújula. En la mitad del tiempo pudimos corregir algunas cosas. Nos marcan dos goles de córner, que es increíble. En mi carrera creo que es la primera vez que me pasa. Me deja un sabor muy amargo, porque he estado campeonatos enteros sin recibir un gol de corner y trabajamos mucho eso“.

“Tenemos que desprendernos de tanta carga emocional arriba y dedicarnos a jugar, porque cuando lo hacemos generamos situaciones de gol y somos estables en defensa. Este no fue un partido bueno en defensa para nosotros, creo que ha sido de los peorcitos que hemos hecho. Sin embargo, nos repusimos a todo eso. Nos hicieron gol de dos pelotas de táctica fija, que duelen y mucho. Pero también tenemos un montón de jugadores con una virosis, lo cual no les permite estar en su máximo esplendor. A pesar de toda la dificultad que tenemos, sumamos que era lo más importante y nos mantenemos vivos” agregó.