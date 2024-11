Junior de Barranquilla no pudo con Millonarios y terminó empatando en el Metropolitano por la jornada 17 de la Liga Colombiana II-2024, resultado que deja comprometido al cuadro atlanticense en sus aspiraciones de clasificación y tendrá que buscar ganar sus próximos encuentros para no depender de nadie.

El trámite del partido no fue el mejor para el conjunto ‘rojiblanco’ que era el más necesitado de quedarse con los tres puntos, rendimiento que no gustó nada a la afición, pero mucho menos al entrenador César Farías, quien no quedó nada contento con el marcador y con el rendimiento de algunos de sus futbolistas.

La molestia de César Farías

Después del final del partido, el entrenador César Farías habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí expresó su disgusto por no haber ganado, pero le mandó una fuerte advertencia a sus futbolistas, asegurando que el que no corra y “deje el cuero”, no jugará y saldrá de la cancha, ya que no quiere que solamente aparezcan por ratos.

“Son 5 cambios y nuestros jugadores que pretendan jugar 90 minutos, tienen que dejar el cuero. Eso es lo que quiere la gente y lo que queremos todos: hay que dejar el cuero. Y si no es influyente en el juego, tiene que salir de la cancha a pesar de que me critiquen. Nosotros necesitamos gente que se mate allá adentro porque la gente nos viene a alentar, Barranquilla quiere que clasifiquemos y nosotros estamos trabajando para eso”, dijo con vehemencia Farías.

César Farías, técnico de Junior. Foto: VizzorImage / Jesús Rico.

César Farías no negociará el esfuerzo

La molestia del entrenador venezolano no paró ahí, ya que después aseguró que el esfuerzo no lo va a negociar nunca, por lo que públicamente le pidió a sus futbolistas dar más en cada partido, ya que el que no lo haga no jugará más, tampoco el que no corra durante todo el compromiso.

“Acá hay algo que no se va a negociar y es el esfuerzo. No puedo esperar para aparecer con una jugadita. Tengo que correr 90 minutos y estar concentrado en el partido. Si no, no va a poder jugar”, expresó Farías ante la prensa, tras la igualdad con Millonarios.

