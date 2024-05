América de Cali inicia un proceso de renovación tras el fracaso en la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. Ha sido confirmada la salida del entrenador, César Farías, así como la partida de varios jugadores de renombre. Uno de ellos es Edwin Cardona, futbolista que tuvo una polémica reacción al anuncio de la desvinculación del técnico venezolano.

Este martes 30 de abril de mayo se confirmó el despido de César Farías de América de Cali. El primer torneo bajo las órdenes del DT, que llegó como reemplazo de Lucas González, no salió según lo esperado. Ahora, tras la eliminación de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I, ha rodado su cabeza.

“América de Cali informa a su afición y medios de comunicación y público en general que, tras una decisión por mutuo acuerdo y cumpliendo las condiciones contractuales estipuladas al inicio del contrato, César Farías finalizó su etapa como director técnico del equipo profesional” dice el comunicado del equipo escarlata, que fue difundido por medio de las redes oficiales del club.

Polémica reacción de Edwin Cardona

La publicación del comunicado generó todo tipo de reacciones por parte de los hinchas de América. Sin embargo, hubo una reacción que llamó particularmente la atención de todos. El futbolista, Edwin Cardona le dio ‘me gusta’ a la publicación del despido de Farías.

¿Había mala relación?

Los rumores sobre la mala relación entre Edwin Cardona y César Farías no son nuevos. Vale recordar que fue hace solo unos días que se viralizó un mensaje que recibió el periodista Julián Céspedes. Este habría sido enviado por un referente del equipo y se presume que pudo haber sido el ex Boca.

“Juli, los estoy viendo, herramientas hay, que no se sepan utilizar es diferente, ese man nos tiene reventados, no sabe qué quiere, no se entiende con su misma gente. Estamos reventados y ya pedimos una reunión” decía el mensaje publicado por el periodista.

También se despide de América

Edwin Cardona es uno de los jugadores de peso que ponen fin a su ciclo con América de Cali. El jugador finaliza su contrato con el equipo escarlata y no se hará uso de la opción de renovación incluida en el acuerdo. Esto se debe, presuntamente, por aspectos meramente financieros.

En los últimos días se ha especulado sobre su próximo destino y la opción de su vuelta a Racing parece cada vez más lejana. De momento, se desconoce a ciencia cierta cuál será el próximo destino del futbolista, pero este tendría algunas opciones en el fútbol colombiano.