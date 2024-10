Junior de Barranquilla atraviesa un momento realmente complicado en la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. El ‘Tiburón’ cayó este sábado 12 de octubre ante La Equidad, en un partido con polémicas arbitrales y César Farías no se guardó nada en la conferencia de prensa.

La situación no parece mejorar para Junior de Barranquilla y el riesgo de quedar afuera de los cuadrangulares finales es real. El equipo rojiblanco perdió su partido contra La Equidad en el Estadio de Techo con decisiones arbitrales que fueron muy cuestionadas.

El entrenador, César Farías fue claro con respecto al arbitraje. El venezolano cuestionó fuertemente los llamados del VAR que permitieron que los locales se llevaran los puntos en el partido correspondiente a la fecha 14 del campeonato doméstico.

“En su desarrollo me voy inconforme, incomodo por el resultado y por la decisión. Pareciera errores nuestros, pero en algunos juegos nos han dejado de pitar penales que nos tendría con dos puntos al menos” fueron las palabras del entrenador de Junior.

“No soy experto en arbitraje, pero sí he recibido cursos para nunca vi que llamaran al árbitro y si lo hacen es porque considera que hay penal. Nunca vi que llamaran para un fuera de juego, no me meto con los árbitros, pero están pasando cosas raras y nosotros tenemos que estar pendientes de cosas externas que internas y es lamentable. No es justo que no se haya pitado el penal y el VAR llamó dos veces, pero jamás vi que llamaran por un fuera de juego. No entiendo la confusión” añadió el DT del ‘Tiburón’.

César Farías conforme con la entrega de Junior

Si bien hay frustración por los resultados, el entrenador aseguró que el equipo saltó a la cancha con la actitud correcta. “Vinimos a ganar el partido, intentamos jugar en toda la cancha, tuvimos el 65 por ciento de la pelota, ocasiones de gol, pudimos manejar el partido pese a la debilidad de la altura para un equipo de la costa“.

Así mismo, Farías cuestionó las formas que tuvo el equipo rival. “Es difícil cuando un equipo quiere jugar, no hay recogepelotas, todo el tiempo hay provocación. Nosotros queremos jugar y estamos demostrando el crecimiento del equipo. Hay respuesta buena pese a que estamos construyendo una defensa nueva“.