Como si algo más faltara a un proceso que no logra los resultados esperados y que tiene a los hinchas con muy poca paciencia, el mundo de América de Cali volvió a sacudirse por la noticia que el mismo Tulio Gómez tuvo que aclarar. Supuestamente, su hija Marcela, quien es la actual presidenta del equipo ‘Escarlata’, era hincha del Deportivo Cali. ¡Boom! Estalló la polémica.

Todo empezó con un video que se hizo viral en X de una entrevista de Tulio en el programa ‘El Corrillo de Mao’. Al máximo accionista del América le preguntaron de qué equipos eran hinchas los miembros de su familia y ahí llegó la revelación sobre Marcela Gómez que no le gustó a los hinchas de la ‘Mecha’.

“Mi hija mayor es hincha de Cali y la menor sí de América. La mayor es deportista de alto rendimiento. Ha representado al Valle en los Juegos Nacionales y la menor está estudiando Administración de Empresas”, respondió Tulio Gómez en el ‘El Corrillo de Mao’ y luego aclaró que su hija mayor se llama Marcela Gómez.

Las declaraciones del máximo accionista del América de Cali causaron tanto revuelo que tuvo que salir aclarar todo en el programa ‘América en la Red’. “Marcela ha sido hincha del América toda la vida y mi hija menor era hincha del Cali, ahora es de América. Lo confieso, cuando estaba chiquito en Manizales seguía al Once Caldas y cuando llegué a Cali, en 1971, que vi jugar al Óscar ‘Pinino’ Más y a Pascuttini, me hice hincha del América. Eso no nos hace ni mejores ni peores. El fútbol tiene que ser un gestor de paz, pero no faltan los babosos”, afirmó Tulio antes de redoblar la apuesta para acabar esta polémica.

Las redes sociales no dejaron pasar por alto las declaraciones de Tulio Gómez y un usuario en Instagram hizo un montaje de Marcela Gómez con la camiseta del Deportivo Cali. Esto hizo reaccionar al dueño mayoritario del América, quien desmintió la publicación de manera categórica y hasta se animó a ofrecer una buena cantidad de dinero por una foto verdadera de la presidenta ‘Escarlata’ con la camiseta del equipo azucarero.

El dinero que Tulio ofreció por una foto de Marcela con la camiseta del Cali

“Rechazamos este burdo foto montaje, Marcela G. siempre ha sido hincha de América y nunca se ha puesto la camiseta del Cali, si alguien me trae una foto auténtica de Marcela con esa camiseta le doy $10 millones, Melissa (hija menor) si era hincha del Verde, pero ya su corazón es rojito. Ahora bien, ser hincha de X o Y equipo no nos hace mejores ni peores, solo los imbéciles se matan por una camiseta o un partido político, el respeto al que piensa diferente es el principio de La Paz”, publicó Tulio Gómez en X.

¿Cuándo vuelve a jugar América en la Liga Colombiana I-2024?

Luego de una victoria 2 a 0 contra Alianza FC que parecía ser el envión anímico para cortar una racha de siete partidos sin ganar, llegó un empate sin goles contra Fortaleza que los empieza a complicar para la clasificación a los cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2024. América de Cali llega al partido contra Boyacá Chicó del sábado 23 de marzo a las 8:30 P.M. con 13 puntos, a tres unidades de la octava posición que ocupa Jaguares con un partido menos.