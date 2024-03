América de Cali sigue dejando puntos en el camino y el proyecto de César Farías genera cada vez más dudas en la fanaticada escarlata. Ahora, tras el empate contra Fortaleza, el entrenador venezolano ha revelado qué es lo que necesita el equipo para empezar a ganar los partidos.

César Farías había logrado romper con la mala racha de América de Cali con su triunfo ante Alianza FC del pasado 9 de marzo, pero ha vuelto a tropezar este domingo con su empate ante Fortaleza. Con este resultado, La Mechita se mantiene en el puesto número 13 de la tabla de posiciones.

El entrenador pasó por la sala de prensa tras el empate sin goles en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. El DT analizó lo ocurrido durante el partido y resaltó qué es lo que hace falta para que el equipo escarlata logre entrar en el camino de la victoria.

“Nuestro equipo hizo un partido inteligente en el cual volvió a sumar otro cero, tuvo opciones de gol que no pudo concretar y tiene desde el 2019 que no puede ganar en Bogotá porque no es fácil, pero la respuesta ante la adversidad fue desarrollar las posibilidades, pero no hemos translucido en goles esas posibilidades. Un golcito de esos nos hubiese dado los tres puntos. Queda resaltar las cosas positivas, pensar en el siguiente partido en casa y buscar los tres puntos porque los necesitamos” fueron las palabras de Farías.

¿Qué necesita América de Cali?

César Farías destacó que uno de los principales problemas que tiene el equipo es la falta de gol. El plantel registra 10 goles en 12 jornadas jugadas en la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. La Mechita finalizó 6 partidos sin anotar en lo que va de campeonato.

“La clave está en hacer los goles y no recibir tarjeta roja, ya van varios partidos en los que quedamos con menos jugadores y han sido severas con nosotros las decisiones. El pisotón en la canilla sobre López en otros partidos ha sido roja y uno depende del estilo y las decisiones del que le toca dirigir el partido ese día. Si podemos subsanar ese problema, vamos a mejorar. Tenemos equilibrio, juego y muchas veces no se ve lo positivo porque no ha podido sumar de a tres” dijo el entrenador.

Opinión sobre el arbitraje

Con respecto a la tarjeta roja de Luis Paz, el DT se negó a dar una opinión sin ver detenidamente la jugada. “No puedo opinar porque no he visto la jugada, no me voy a pelear con la tecnología ni con la decisión, lo que digo es que ya llevamos 5 o 6 tarjetas rojas y nos está pesando mucho. Eso lo tenemos que revisar nosotros, pero también ver cómo va sucediendo. La de López sí la pude ver en mitad de tiempo y es una imagen que lo pisa completo y le saca amarilla. Nosotros recibimos dos tarjetas rojas con La Equidad por pisotón que nos dejan con 9 jugadores. Entonces, no estoy diciendo que no tenga la razón, pero nos enfrentamos a diferentes estilos de arbitraje“.

“Saliendo de un partido es difícil de opinar, lo que dije es que recibimos un número de tarjetas rojas llamativo. No entraré en un juicio de valor porque veo el partido bajo otras circunstancias para tratar de hacer mejorar al equipo” concluyó Farías tras el encuentro.