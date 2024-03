Una gran controversia se generó en las últimas horas, debido a que se desempolvó un video que empezó a tomar mucha fuerza en las redes sociales, en donde el mayor accionista del club, Tulio Gómez, confesó que su hija y actual presidenta del América de Cali, Marcela Gómez, era hincha del Deportivo Cali.

La confesión de Tulio, que se dio hace varios años en una entrevista para el Canal 2 de Cali, generó mucha indignación en los hinchas, que lamentan que la persona que está al mando del club, sea seguidora de su clásico rival, es por esto que, ante la controversia, el dueño del equipo salió a hablar de tema y a aclarar todo.

Tulio Gómez aclaró de cuál equipo es Marcela Gómez

Debido a la polémica que se armó, el mayor accionista de América habló en una entrevista para el programa ‘América en la Red’, allí fue consultado sobre el tema, a lo que se mostró muy molesto por lo que se está diciendo de Marcela y aclaró que ella sí es hincha de los ‘Diablos Rojos’, mientras que su otra hija fue seguidora del Cali, pero actualmente es hincha americana.

“Cuando al América le está yendo mal, salen todos los babosos a inventarse historias del equipo. Lamentablemente, son babosos dañinos; que mi hija, que yo o cualquiera de ustedes sea hincha del Cali, América, Millonarios o cualquier otro equipo, no lo hace mejor ni peor. Eso es para imbéciles mentales”, dijo Gómez, mostrándose muy ofuscado.

Y después agregó: “Marcela ha sido hincha del América toda la vida y mi hija menor era hincha del Cali, ahora es de América. Lo confieso, cuando estaba chiquito en Manizales seguía al Once Caldas y cuando llegué a Cali, en 1971, que vi jugar al Pinino Más y a Pascuttini, me hice hincha del América. Eso no nos hace ni mejores ni peores. El fútbol tiene que ser un gestor de paz, pero no faltan los babosos”, sentenció Tulio.

Tulio Gómez resaltó el trabajo de su hija

El dueño del América, defendió el trabajo que ha hecho Marcela en el club, asegurando que ella “le pone el alma” para que las cosas salgan bien, además, resaltó que él y su familia le han invertido más de 20 millones de dólares al equipo desde que lo adquirieron, por lo que tiene un patrimonio muy grande invertido en la institución.