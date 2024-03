“Yo nunca he creído en Tulio Gómez, para mí él no entiende muchas cosas del fútbol, entonces es normal que salga a decir este tipo de cosas. Recordábamos ahora lo de los cinco minutos del respaldo a los entrenadores”, dijo Carlos, refiriéndose el apoyo que mostró Tulio hacia el entrenador César Farías en las últimas horas.

No solamente los hinchas critican al dueño de América , también lo hacen algunos exjugadores, como es el caso de Carlos Valdés , futbolista que es reconocido hincha de los ‘Diablos Rojos’ y que desde hace varios años se desempeña como panelista del canal ESPN, en donde da a conocer sus opiniones sobre el fútbol colombiano.

Si las cosas fueran diferentes, la situación de América de Cali se colocaría bastante complicada, teniendo en cuenta que los resultados de César Farías no han sido buenos y está al borde del abismo, además con la presión de la hinchada por mantener buenos resultados.

Pero eso no impidió la igualdad del Boyacá Chicó. Al minuto 27, Henry Plazas pudo empatar para el visitante y América de Cali, pese al gol de Rodrigo Holgado, sigue sufriendo por ganar este compromiso, que resulta clave teniendo en cuenta que está al borde de la eliminación en la Liga Colombiana.

