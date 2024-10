El homenaje para Joel Graterol tras la victoria de América de Cali ante Millonarios

Finalizado el partido contra Millonarios, América reunió a todos sus jugadores y mandaron un mensaje de aliento para Joel Graterol por este duro momento en su carrera. Parece que se va de baja entre 8 – 9 meses. Los jugadores dejaron una postal para la historia en las redes sociales. El mensaje, además de apoyo para el venezolano, refleja que ‘La Mechita’ no pierde de vista el título de diciembre.

América de Cali hizo respetar el Pascual Guerrero y superó a uno de sus eternos rivales. Uno de los clásicos más importantes de Colombia se pintó de rojo y ‘La Mechita’ suma tres puntos que lo dejan muy cerca de la clasificación a cuadrangulares semifinales. Millonarios, por su parte, intentó, empató el juego, pero no le alcanzó y vuelve a Bogotá con una derrota más.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.