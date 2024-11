Así arranca la tabla del descenso del Fútbol Colombiano en 2025

El Fútbol Colombiano ya tiene a sus dos equipos descendidos en 2024. Patriotas Boyacá y Jaguares de Córdoba perdieron la categoría tras caer en sus respectivos partidos en la última jornada. En un año de lucha constante en la que varios equipos lograron el objetivo en las últimas fechas, salvaron el año, pero quedaron con la obligación de hacer un gran 2025.

Publicidad

Publicidad

Deportivo Cali, Envigado y Boyacá Chicó lograron salvarse, pero quedaron comprometidos para el siguiente semestre, eso sí, si el sistema del campeonato se mantiene igual que este año. También habrá que esperar qué equipos ascienden para el siguiente año.

Así arranca la tabla del descenso en 2025

La tabla del descenso empieza con los dos equipos ascendidos. Envigado arranca en el puesto 18 con 0,79 en el promedio, seguido de Boyacá Chicó en la casilla 17 y un promedio de 1,05 en el promedio.

Deportivo Cali, obligado no solo a salvar la categoría, sino que, a pelear nuevamente finales, arranca el 2025 en la casilla 16 con un promedio de 1,14. Si bien aparece lejos de los equipos de abajo, no se puede descuidar para no sufrir como lo hizo este año.

Publicidad

Publicidad

Recordemos que todos los equipos empiezan sin diferencia de gol.

Tabla de José Orlando Ascencio

¿Cómo se definió el descenso en Colombia en 2024?

Para el 2024, el promedio tuvo en cuenta lo hecho en 2022 y 2023. Con base a los 120 partidos disputados en estos tres años, 80 en el caso de Boyacá Chicó y 40 en el caso de Patriotas y Fortaleza CEIF que llegaron de segunda división, se saca el promedio dividiendo el total de puntos obtenidos entre el total de partidos disputados.

Publicidad

Publicidad

En caso de empate en promedio de la tabla de descenso se tenían en cuenta hasta nueve criterios de desempate para definir los equipos que jugarán en la segunda división según lo indica el reglamento de la Dimayor.

El primero y más importante, el “club con mayor puntaje obtenido de la sumatoria de la Fase I de la Liga BetPlay DIMAYOR I y la Fase I de la Liga BetPlay DIMAYOR II”, seguido por la “mayor diferencia entre el total de goles a favor y el total de goles en contra”.