La Fórmula 1 llega a instancias decisivas y uno de los centros de atención del final de temporada es, sin duda, Franco Colapinto. La irrupción del piloto argentino en Williams ha generado un gran furor tanto en su país como en toda Latinoamérica. Sin embargo, las últimas declaraciones de Juan Pablo Montoya generaron molestias en muchos fanáticos y el colombiano ha salido a responder a las críticas.

Publicidad

Publicidad

Franco Colapinto está teniendo un rendimiento sumamente positivo en sus primeras carreras pese a su accidente en Interlagos y muchos esperan que pueda permanecer en la máxima categoría para el año 2025. Todo se definirá en las próximas semanas.

Luego del Gran Premio de Sao Paulo, Juan Pablo Montoya habló del mal fin de semana que tuvo Williams, con el choque de Alex Albon y los dos accidentes de Colapinto. Las palabras del excorredor de F1 no cayeron del todo bien en la hinchada argentina.

ver también Montoya dio con la solución perfecta para el futuro de Franco Colapinto y Red Bull en Fórmula 1

“Williams la tiene horrible. En Williams destruyeron tres carros. Colapinto se estrelló dos veces. A ver, yo sé que los errores pasan y pueden pasar, pero ahora Colapinto está en el amor de todo el mundo y entonces es muy bueno, pero se estrelló detrás del safety car” dijo en su espacio en AS.

Publicidad

Publicidad

Montoya volvió a hablar de Colapinto

En la nueva edición de su podcast, Juan Pablo Montoya se refirió al revuelo que se armó por sus palabras. “Es complicado porque la gente de toma las cosas personales cuando quieren a su piloto y a su país, es súper entendible. Yo no estoy buscando rajar a nadie ni nada. Uno opina de la situación“.

“A mucha gente no le gustó que yo dijera que, si fuera de Red Bull, yo escogería a Carlos (Sainz). Pero es que, ¿quién no? Es la verdad” agregó el colombiano sobre lo que dijo días atrás, aclarando que se trataba de un simple análisis general de la situación de los asientos para 2025..

Luego de la aclaratoria, Montoya aseguró que no se vio afectado por la oleada de comentarios que recibió “Es chistoso porque es una cosa que yo he vivido toda mi vida y la verdad no me importa. Mejor dicho, como dicen por ahí, preocúpese el día que no opinen“.

Publicidad