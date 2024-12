El motivador mensaje de Jefferson Lerma para América de Cali tras perder la final de Copa

“A dos equipos me gustaría volver, o retirarme. América de Cali, porque soy muy hincha del América, entonces me gustaría tener esa sensación de hincha a jugador del equipo de mis amores”, dijo Jefferson Lerma en septiembre.

Cabe recordar que en meses anteriores, en diálogo con el Diario AS, Jefferson Lerma confesó su amor por América de Cali. En aquel momento, el volante confesó que le gustaría pasar de hincha a jugador y en algún momento vestir la camiseta del equipo de rojo. Aún está lejos de poder analizar un posible regreso al FPC.

Jefferson Lerma está imparable y sigue sumando minutos en la Premier League, aunque no le pierde la mirada al fútbol colombiano. Por si fuera poco, el volante vallecaucano es pieza clave en la Selección Colombia del técnico Néstor Lorenzo. Para muchos, fue uno de los mejores futbolistas de la reciente Copa América.

