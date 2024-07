La Copa América 2024 dejó muy buenas sensaciones en la Selección Colombia. El equipo colombiano, bajo el mando del técnico Néstor Lorenzo, promete con más éxitos en los próximos meses. ‘La Tricolor’ mostró un altísimo nivel y pudo alcanzar la final del torneo en Miami contra Argentina. Las miradas se colocan en aquellos futbolistas que se cotizan el mercado y relanzan su carrera deportiva tras la sobresaliente actuación con la ‘Tricolor’.

Más allá del dolor por perder el título de la Copa América 2024, los futbolistas pasan la página y ven con buenos ojos su futuro en la Selección Colombia y en Europa. Varios colombianos fueron catalogados como figuras, entre ellos James Rodríguez, Daniel Muñoz, Richard Ríos, Jefferson Lerma o Dávinson Sánchez.

Uno de ellos, ratificó su amor por América de Cali en diálogo con el Diario AS Colombia. El volante confesó que le gustaría pasar de hincha a jugador y en algún momento vestir la camiseta del equipo de rojo. En sus declaraciones, Jefferson Lerma también mostró agradecimiento al Atlético Huila, club que le permitió mostrarse a nivel profesional y dar el salto a Europa. Hoy, brilla en el Crystal Palace de la Premier League.

“A dos equipos me gustaría volver, o retirarme. América de Cali, porque soy muy hincha del América, entonces me gustaría tener esa sensación de hincha a jugador del equipo de mis amores. También tengo demasiada gratitud por el Huila porque fue el que me dio la oportunidad y me lanzó a nivel global y sé lo felices que están de que haya salido de allá, siempre me han apoyado y eso ha sido muy bonito para mí”, dijo Jefferson Lerma en diálogo con la periodista Tatiana Rodríguez de AS Colombia.