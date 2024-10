América de Cali no para de ser noticia en el Fútbol Colombiano, pues vive uno de los mejores momentos de los últimos años. Desde la llegada del ‘Polilla’ Da Silva, el buen juego y los resultados positivos son una constante, están el parte alta de la tabla y muy cerca de clasificar al grupo de los ocho.

Sin embargo, los hinchas del equipo y de los demás, quedaron molestos por un comentario que hizo Tulio Gómez, máximo accionista del club, sobre los equipos que clasificarán a los cuadrangulares finales.

El pronóstico de Tulio Gómez que enojó a los hinchas del América de Cali

“En mi concepto estos 6 equipos estarán en los cuadrangulares, difícil que se dejen sacar, quedan 2 cupos para los demás equipos”, dijo Tulio refiriéndose al América de Cali, Once Caldas, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Millonarios y Deportes Tolima, que hasta ahora son los que están del primero al sexto lugar.

“Mi comandante, por favor, no diga nada de futbol, no de entrevistas, no hable de negocios, ni de venta de jugadores, nada de eso, yo sé que el equipo es suyo como empresa, pero cada que usted habla, la embarra y el equipo anda bien”, fue uno de los comentarios que se leyó en su publicación.

Si bien, no hay suspicacias en su publicación, hay varios hinchas que no han estado de acuerdo con algunas entrevistas o comentarios publicados en anteriores momentos. Por ahora, América tiene claro que el objetivo de esta temporada es ser campeón de la Liga y levantar la estrella que se disputará en diciembre.

Además, de seguir avanzando en la Copa Colombia donde jugará los cuartos de final ante su archirrival, Deportivo Cali, equipo que en la actualidad está buscando salvar la categoría y salir de los incómodos lugares del descenso.

