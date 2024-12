El mercado de pases en Europa enciende motores y cada día más, varios futbolistas colombianos se colocan en la mira. Algunos desde el fútbol colombiano o Sudamérica podrían dar el salto al ‘Viejo Continente’. Otros compatriotas cambiarían de club y Luis Díaz se sigue mencionando en los pasillos en España. Lucho se presenta como una posibilidad para romper la ventana de transferencias en LaLiga y reforzar el plantel del técnico alemán Hansi Flick.

Cabe recordar que la firma de Hansi Flick en el FC Barcelona resultó muy positiva. El equipo cambió el juego, es ofensivo, volvió a la pelea tanto en España como en Europa y disfruta del talento de varios canteranos y figuras top en el mundo como el brasileño Raphinha y el polaco Robert Lewandowski.

Desde mercados anteriores, Luis Díaz es seguido por Barcelona. Recientemente, la prensa española lo volvió a mencionar como una posibilidad para el gigante catalán y en enero de 2025 entraría en conversaciones con el Liverpool para un posible movimiento y cruzar cifras para dar por firmado al extremo colombiano.

La situación para Lucho en Liverpool, en términos contractuales y salariales, no es fácil. Su salario no es destacado en la plantilla e incluso hay varios suplentes que ganan más que el guajiro. Por esta razón, el colombiano estaría presionando para una mejora salarial en próximas semanas y ante un mercado de pases a la vista. Las directivas de los ‘Reds’ tendrían sus ojos en otros temas y no en los pedidos del volante. Por ejemplo, la renovación de contrato de Mohamed Salah es algo de alta prioridad en el departamento comercial, técnico y administrativo.

La millonada que FC Barcelona pagaría por el fichaje de Luis Díaz

Esta sería la razón que aceleraría la salida de Luis Díaz del Liverpool, siempre y cuando existan ofertas en Europa y es acá donde el Barcelona entra al juego, pues traería bajo el brazo la mejora salarial para convencer a Lucho, según las actualizaciones de Mundo Deportivo, que además informa que el club español tiene como prioridad un extremo izquierdo para completar el tridente titular con Raphinha y Lewandowski.

A estas versiones se suma el más reciente valor que Transfermarkt le da a Luis Díaz y que miran de reojo en Barcelona. Según la web especializada, el colombiano subió cinco puntos su cotización y ahora cuesta 85 millones de euros. Barcelona podría mejorar las prestaciones económicas, iría por una negociación más factible y si no se puede hacer con el pase, habría una especie de préstamo.

Cabe recordar que es un precio referencia y desde ahí, Liverpool no lo dejaría ir por menos de 100 millones de euros, según la prensa inglesa. El dinero sería suficiente para convencer a Salah, seguir mejorando sus expectativas y además se daría la posibilidad de asistir al mercado para cazar otra joya como Lucho, por la que los ‘Reds’ pagaron 52 millones de euros.