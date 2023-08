Víctor Ibarbo fue uno de los fichajes que llegó para el segundo semestre en el América de Cali, aunque lastimosamente el jugador se lesionó en la primera semana que llevaba con el equipo, es por esto que estuvo en peligro su continuidad, pero la lesión no fue tan grave y el futbolista está de vuelta.

En una entrevista para ‘Los Campeones FM’, Víctor dio la buena noticia de que ya recibió el visto bueno por parte del cuerpo médico, por lo que a partir del próximo sábado 12 de agosto se sumará al equipo y podrá entrenador con normalidad con el resto de sus compañeros, aunque no estará para el juego contra el DIM.

“Al principio fue duro por no haber jugado y entrenar y lesionarme así, pero gracias a Dios no fue nada complicado. Ya el médico me vio hoy y me va a dar luz verde para estar con el equipo mañana. Para el domingo no estaré disponible, el sábado me entregan el alta médica y ya espero estar a disposición del equipo”, dijo el jugador.

Además, sobre el técnico Lucas González, indicó que cree completamente en él y lo que quiere en el equipo: “Yo sé cómo trabaja el profe Lucas y por eso meto las manos a la candela por él, sé que se entrega al 100% y sé que lo va a lograr, sé la idea que él tiene y la va a conseguir”.

De esta manera, Ibarbo haría su debut en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional el próximo jueves 17 de agosto a las 8:30 PM, serie que va perdiendo los ‘Diablos Rojos’ por 3-1, resultado que deberá dar vuelta en el Atanasio Girardot de Medellín.