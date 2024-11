Así va la tabla de reclasificación del Fútbol Colombiano tras la primera fecha de cuadrangulares

El Fútbol Colombiano entró en su mejor momento del campeonato. Los partidos definitivos son un hecho, se jugó la primera fecha de los cuadrangulares y se movió la tabla de reclasificación pensando en los cupos a torneos internacionales, ya sea para Copa Libertadores o la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Recordemos que, por ahora, el único que está asegurado en la fase de grupos de la Copa Libertadores es Atlético Bucaramanga, equipo campeón del primer semestre. El resto sigue en la lucha de llegar, ya sé por el título del fin de año o por la reclasificación. Algunos piensan en la Sudamericana.

ver también Alfredo Morelos advirtió a Millonarios, Santa Fe y Pasto con polémica frase

Independiente Santa Fe, América de Cali, Millonarios, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Once Caldas son lo que están peleando por estos cupos. ‘verdolagas’, ‘embajadores’ y ‘tiburones’ arrancaron con pie derecho.

Así va la tabla de reclasificación del Fútbol Colombiano

Independiente Santa Fe, el mejor equipo del año, parece que se quedará con un cupo a la Copa Libertadores. El cuadro ‘cardenal’ lidera la tabla de reclasificación con 90 puntos y +26 en la diferencia de gol. De quedar campeón, liberaría el cupo a la fase previa del certamen y la tomaría el equipo que está por debajo.

Publicidad

Publicidad

Deportes Tolima tiene una gran ventaja sobre Millonarios, pero no se puede descuidar. El cuadro ‘pijao’ es segundo con 83 puntos y +29 en la diferencia de gol, mientras que el ‘embajador’ es tercero con 77 unidades y +24.

Tabla de José Orlando Ascencio

Junior de Barranquilla es quinto con 71 puntos y +19 en la diferencia de gol. Deportivo Pereira es sexto con 69 unidades, Once Caldas es séptimo con los mismos 69 puntos. América de Cali y Atlético Nacional, con pocas opciones, son octavos y novenos con 62 y 59 puntos, respectivamente.

Publicidad