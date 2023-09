Una de las noticias que más lamentaron los hinchas de América de Cali en las últimas semanas, fue la confirmación del jugador Iago Falque, de que no seguiría en el club, después de pensar durante varios días, debido al ataque que sufrió su camioneta, hecho que terminó determinando su salida.

El mediocampista español habló por primera vez sobre el hecho, lo hizo en una entrevista con ‘Relevo’, allí contó inicialmente detalles de lo que sucedió indicando que “estaba dentro de la ciudad deportiva, en el gimnasio, y se escucharon como tres disparos. Parecían tiros, pero podían ser un fuego, unos petardos o cualquier otra cosa. No se distinguió muy bien. Cuando vinieron a avisarme de que le habían disparado a la parte de atrás de mi coche, me asusté. Lo primero que quería saber era que mi conductor estaba bien”.

Posteriormente, Falque aseguró que: “Lo que ocurrió el otro día fue un tema puntual, no significa que ahora no se pueda ir a Cali. Allí he estado superfeliz y he tenido dos años buenísimos a nivel personal y futbolístico. En España damos la seguridad por descontada y no estamos acostumbrados a eso, pero solo hay que tener un cierto cuidado”.

Finalmente, Iago confesó que su intención inicialmente era seguir en el América y reforzar su seguridad, pero finalmente determinó no continuar en el conjunto ‘azucarero’ por su pequeño hijo: “Me hubiera quedado en Colombia pese a todo, hubiera vivido con más cuidado o me hubiera cogido un coche blindado, pero privar de libertad al niño… Llegó un punto en el que me lo planteé, pero creí que no era lo adecuado para que él creciera y para la tranquilidad de mi familia”.

Aquí el video con las palabras de Falque: