América de Cali es uno de los equipos que busca reforzarse de cara al 2025. Con una dolorosa derrota a cuestas, la Mecha tiene el deber de buscar la manera de darle una alegría a su hinchada. Con ese objetivo, se ha hablado de refuerzos de renombre como el arquero Keylor Navas.

Terminada la temporada en el fútbol colombiano, los equipos han estado moviendo sus fichas y haciendo negociaciones. Todos buscan reforzar las plantillas para alcanzar sus objetivos en 2025.

En América de Cali han hablado de, al menos, dos nombres relevantes: Eduardo Vargas, jugador de la Selección Chile y el ex Real Madrid, Keylor Navas.

Este último se refirió recientemente a su posible llegada al América de Cali. Aunque no cerró la puerta a la Mecha, dejó claro que no hay una decisión en firme.

Keylor Navas no le cerró la puerta al América de Cali

Así mismo, durante un evento publicitario en el que participo, en Costa Rica, confirmó que son numerosas las propuestas que tiene en clubes de distintas partes del mundo.

Navas, que también tuvo pasado en el PSG, no cerró la puerta al América de Cali, pero señaló que son varios puntos los que debe tener en cuenta para elegir el equipo donde continuará como profesional.

Entre los puntos clave para el arquero de 38 años estaría la opinión de su familia, pues a donde vaya la llevará con él, según lo que dijo.

“La idea era no tener una pausa tan larga, pero al día de hoy tengo claro por qué Dios quería eso.A nivel familiar, he vivido cosas que no había vivido, porque nosotros teníamos 15 años de estar afuera y solo veníamos un mes durante el año. Como familia eso ha sido demasiado bonito”, expresó el costarricense.

Así mismo, dejó claro que lo que busca, independientemente del equipo que elija, es dar su mejor presentación y ganar. Cuando le preguntaron sobre el interés de equipos como América de Cali o Colo Colo, agradeció.

“Todas las ofertas que han llegado las agradezco. Yo no conozco otra manera de trabajar que no sea profesional. Siento que para mí lo más importante es jugar, hacerlo bien y ganar, que es lo que me gusta”, apuntó.

Para finalizar, Keylor Navas informó que espera en enero de 2025 tener claro su futuro.

América de Cali le madruga a la pretemporada

A través de un comunicado los diablos rojos informaron a la afición que el 3 de enero de 2025 retomarán labores.

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que el próximo 3 de enero de 2025 iniciarán los trabajos de pretemporada de cara a las competiciones que disputaremos”, dice el documento.

“Ese día, se presentarán el plantel profesional y los refuerzos confirmados a la fecha para realizar los exámenes médicos de ingreso y ponerse a disposición de nuestro cuerpo técnico”, finalizaron.