La ley del ex se cumple en Copa Sudamericana y América huele a fracaso internacional

La carrera de Gabriel Milito será recordada por haber formado parte del plantel de FC Barcelona que se consagró campeón de la Champions League en el año 2011, aunque no tuvo un rol muy protagónico. El argentino también jugó para Independiente y Real Zaragoza.

Según AS Colombia, el argentino Gabriel Milito ha sido ofrecido a América de Cali , y pese al respaldo mostrado por la directiva hacia César Farías , estos no ven con malos ojos la llegada del exjugador del Barcelona al cargo ante el mal momento que atraviesa el equipo. Ahora mucho más con una posible eliminación en la Copa Sudamericana.

Por su parte, es fracaso en América de Cali, que no reacciona, no gana y pasa las angustias de la Liga Colombiana a la Copa Sudamericana. El torneo internacional era el momento clave para el venezolano César Farías, que se le acaba el tiempo y el margen de error en el equipo.

Con este 1-0 parcial en el Metropolitano de Barranquilla, a Alianza FC le será suficiente para clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y eso no es todo, asegurará una gran suma de dinero por la cantidad de partidos que jugará. Una verdadera hazaña del equipo de Valledupar que no lleva ni 6 meses en competencia.

El gol de Emerson Batalla llegó al minuto 21 luego de una falta cerca al área de Joel Graterol. El volante, además canterano de América de Cali, tomó la pelota, midió el remate y la colocó preciso en el palo izquierdo que hizo imposible el esfuerzo del arquero venezolano. Ley del ex y amargura total en uno de los grandes del fútbol colombiano.

Un golazo de Emerson Batalla y la ley del ex se cumple con todo el poder en la Copa Sudamericana 2024. Gol de tiro libre del volante ofensivo que puso a celebrar a Alianza FC y coloca en apuros al América de Cali de César Farías y Tulio Gómez. La anotación es una avalancha para el equipo rojo, que llegaba a esta instancia como favorito y estaría redondeando un fracaso absoluto si no clasifica a fase de grupos.

