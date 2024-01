América de Cali debuta este sábado en la Liga Colombiana ante Águilas Doradas tras una semana complicada en cuando a fichajes caídos y salidas. La que más llamó la atención fue la de Lucas González, quien terminó siendo despedido por la junta directiva. La decisión sorprendió a más de uno que pensaba el proyecto con el entrenador iba a seguir en 2024, pues así lo había confirmado Tulio Gómez.

En las últimas horas, salió una nueva versión que cuenta la razón por la que sacaron a Lucas del club. César Augusto Londoño, en charla con Juan Felipe Cadavid durante el programa ‘El Pulso del Fútbol’ contó todo afirmando que no es una especulación, sino que lo decía con “conocimiento de causa”.

La otra versión que explica la salida de Lucas González de América

Si bien, la presidente nunca dijo los motivos por las que sacaron al entrenador, el periodista explicó que fue por culpa de algunos jugadores: “le ratifico la razón por la que sacaron a Lucas y ahora sí la tengo confirmada. La decisión de por qué América sacó a Lucas fue porque lo pidieron varios de los jugadores grandes de América. Así de simple. Se lo estoy diciendo con conocimiento de causa, no es una especulación”.

Juan Felipe Cadavid no estuvo de acuerdo con esto y dio su opinión basado en esta información: “qué falta entonces de seriedad de un club grande como el América, que a tres días de empezar el campeonato vienen 3 señores y le dicen a la presidenta ‘ese señor no nos gusta’ y la presidenta lo echa y tira por toda la borda lo que de pronto ya habían adelantado en la pretemporada porque a tres señores no les gusta”.

Tulio Gómez salió a defenderse por no fichar a Vidal y a Gareca

El mismo Tulio Gómez salió en redes sociales y les dejó un mensaje a todos los que han hablado de él. “No juzgues mis acciones si no conoces mis razones. No envidies mis victorias sino conoces mis fracasos. No critiques mi progreso si no conoces mis esfuerzos”, escribió Tulio, en sus redes sociales.



Luego, agregó: “Porque los que hoy hacen leña del árbol que está caído, mañana lamerán tus botas”. Los comentarios no se hicieron esperar entre los que lo leyeron, algunos lo apoyaron, mientras que otros lo siguieron criticando.