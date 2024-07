Finalmente, Radamel Falcao ha debutado con la camiseta de Millonarios en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. El ‘Embajador’, con el delantero en el once titular, venció a Atlético Bucaramanga, vigente campeón del FPC, por la mínima diferencia. Las imágenes del hijo del ‘Tigre’ celebrando el triunfo son conmovedoras.

Radamel Falcao es el gran fichaje estelar de todo el mercado del FPC y Millonarios vive un verdadero sueño al contar con el delantero histórico de la Selección Colombia en su plantel. El atacante, por su parte, pudo finalmente vestir la camiseta del equipo de sus amores.

Si bien el debut de Falcao se dio en la primera fecha ante el DIM, fue este domingo que el de Santa Marta pudo estrenarse en el Estadio Nemesio Camacho El Campín con la casaca embajadora. El ‘Tigre’ fue titular en el partido contra Atlético Bucaramanga.

Victoria de Millonarios

Millonarios consiguió la victoria por la mínima diferencia en la segunda fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. El lateral, Danovis Banguero fue el autor del gol que le dio los 3 puntos al equipo dirigido por Alberto Gamero en la capital colombiana este 21 de julio.

Radamel Falcao (VizzorImage)

De momento, Radamel Falcao no ha logrado estrenarse como goleador. El DT, luego del triunfo, llamó a la calma con el veterano. “Nosotros no traemos al Tigre para que sea el goleador del fútbol colombiano, nosotros lo traemos para que nos acompañe en el grupo de jugadores. Cuando un jugador tiene varias opciones de gol es porque es goleador, los goleadores son los que buscan las opciones“.

“Yo creo que la afición tiene que sentirse tranquila como él se siente tranquilo, yo he hablado con él y no tiene porqué desesperarse en que quiere meter un gol, hoy tuvo dos o tres y la falta se la hicieron a él, yo quiero que entienda es que si no mete un gol no quiere decir que esta jugando mal” agregó Gamero.

La reacción del hijo de Falcao

Luego del partido, se hizo viral en las redes sociales el video del hijo de Radamel Falcao, Jedediah celebrando la victoria del ‘Embajador’. El video fue publicado por la hermana del futbolista histórico de la Selección Colombia, Michelle García por medio de su cuenta de Instagram.

En el video, aparece Jedediah ovacionando a su padre al momento de ser sustituido al minuto 76′, dando ingreso a Santiago Giordana. “Papi, Papi, ganaste, ganaste” decía el pequeño mientras El Campín se rendía ante el delantero tras su primera aparición como local.