James Rodríguez no es más jugador de Sao Paulo y ha finiquitado la rescisión de su contrato en Brasil. Desde este momento, el ’10’ es agente libre y tiene la posibilidad de negociar con el equipo que desee para afrontar la temporada que se avecina. Fuentes cercanas al jugador han confirmado que su deseo es volver a Europa, aprovechando el notable ruido que provocó con su fútbol en la Copa América 2024. Si hay una oportunidad de volver al Viejo Continente, es ahora.

Teniendo en cuenta su salida de Sao Paulo, a falta de ser oficial por el club, el nombre de James Rodríguez comienza a sonar fuerte en el mercado de fichajes. Fue elegido como el MVP de la Copa América 2024 y ese premio sería su boleto para volver a Europa. Ya hay diversos rumores que vinculan al colombiano con diferentes equipos de ese continente. Uno ha generado mucho ruido en redes sociales, por lo que en Bolavip decidimos ponerle la lupa.

¿James Rodríguez, en el radar del Bayer Leverkusen?

En las últimas horas, apareció un listado importante de clubes que estarían detrás del fichaje de James Rodríguez. La mayoría son todos equipos de Europa y con los que alguna vez estuvo relacionado el ’10’ de la Selección Colombia. Su paso por el Real Madrid y el Bayern Múnich todavía hace eco y eso genera que su nombre se vincule con algunas de las mejores ligas del mundo. Sin embargo, hay un supuesto interés que ha llamado la atención. Bayer Leverkusen lo tendría en su radar para una posible contratación.

Dicha información es viral en redes sociales y fue replicada por el medio, Antena 2 en Colombia. Sin embargo, esta es una versión que carece de información verificable y sustentable. Aseguran que Xabi Alonso estaría tras los servicios del colombiano, pero no hay ninguna fuente que lo confirme, de momento.

Por otro lado, este rumor parece totalmente descabellado. Aunque el Bayer Leverkusen sí está activo en el mercado, no parece nada lógico que busquen reforzarse con James Rodríguez. En los últimos años, han priorizado contrataciones de jugadores jóvenes para mezclarlos con la base de experiencia que ya tienen en su plantel.

“James Rodríguez tiene oferta del Bayer Leverkusen”: Antena 2.

Por último, y no menos importante, cabe recordar que James Rodríguez ya estuvo dos temporadas en Alemania y no disfrutó su estadía allí. Cuando mejor estaba en el Bayern Múnich, rechazó que el equipo bávaro lo comprara y decidió volver al Real Madrid. Muchos años después de esa decisión, él mismo confirmó que no le gustó el ambiente por el clima y el idioma. Volver a la Bundesliga no parece algo lógico, conociendo la postura que tiene el ’10’.

Mientras vistió la camiseta del Bayern Múnich, James Rodríguez tuvo actuaciones muy destacadas en Alemania. El equipo estuvo dispuesto a pagarle al Real Madrid por su transferencia definitiva, pero todo se cayó por decisión del propio jugador.