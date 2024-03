Adrián Ramos, ídolo de América de Cali y uno de los jugadores más respetados del fútbol colombiano, quien se creía era intocable en la hinchada roja, recibe duras críticas tras el fracaso internacional del equipo, que fue incapaz de superar a Alianza FC en la fase previa de la Copa Sudamericana 2024. Un complicado 2-1 fue más que suficiente para etiquetar como un ridículo su presentación. El club de Valledupar, por otra parte, logró la hazaña, hizo historia y se metió en la fase de grupos.

Caras largas y muchas dudas en el proceso de América de Cali, que parece no tener forma ni fondo con el venezolano César Farías al mando. Un nuevo fracaso que se suma al mar de angustias que vive el equipo con la Liga Colombiana también tambaleando. Parece que además del entrenador, de Tulio y Marcela Gómez, otro de los señalados es Adrián Ramos. El ídolo que pasó por el Borussia Dortmund de Alemania, ya no está convenciendo y para muchos ya debería retirarse.

No deja de ser curioso este hecho, pues hasta hace unos meses, más allá de que sí se ganan títulos o no, Ramos era intocable en la hinchada, y las barras siempre eran incondicionales con ‘Adriancho’, lo respaldaron y aceptan que esté en el club el tiempo que desee, pero esta nueva eliminación toca fondo y salpica a muchos. Los más queridos también son señalados cuando las cosas no van bien.

En redes sociales, se han dejado ver insultos y hasta solicitudes de retiro por muchos hinchas enojados. Y no es para menos, pues la Copa Sudamericana era ideal para sumar desde lo económico y lo deportivo con un toque más que especial, es un grande de Colombia que siempre debe destacar en el FPC y en el exterior. Parece que Ramos pasó desapercibido todo esto y su liderazgo poco pudo hacer para evitar el desastre.

Críticas de la hinchada contra Adrián Ramos

Muchos reprochan la actitud de Adrián Ramos, piden su salida del equipo y hasta lo tildan de tibio como capitán y jugador. Incluso, hay fanáticos que lo etiquetan como deshonesto.