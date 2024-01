América de Cali tiene todo listo para su debut en la Liga Colombiana en el que jugará frente a Águilas Doradas en el estadio Pascual Guerrero. Tras una semana de noticias fuertes como la salida de Lucas González, el fichaje caído de Arturo Vidal y la incertidumbre de que llegue el técnico Ricardo Gareca, el equipo ya está preparado para iniciar con victoria este sábado desde las 8:20 p.m.

El conjunto vallecaucano tuvo varios refuerzos que ya aparecen en la convocatoria, pero también hay algunos que no aparecen en el listado, pues los documentos todavía no han llegado. Sin embargo, con la nómina que hay, los hinchas se ilusionan con un triunfo que sea el inicio de lo que todos quieren, la estrella 16.

Los convocados de América de Cali para su debut en la Liga

Los dirigidos hoy por el entrenador Alex Escobar van por su primer reto. Los convocados llaman la atención, pues aparecen jugadores como Joel Graterol, Daniel Bocanegra, Harold Rivera y los ya conocidos Edwin Cardona, Adrián Ramos entre otros. Los que todavía no aparecen son Holgado, Zapata y Barrios, el hermano de Cristian.

Los refuerzos y los que ya estaban saben que este año están obligados a levantar títulos, la estrella 16 es de carácter urgente. La fase de grupos de la Copa Sudamericana también es un objetivo planteado para un equipo que aún no sabe con cuál entrenador terminarán para este año, pues aún no se define del todo.

¿Si no es Gareca, quién puede ser el técnico?

Se trata de Luis Fernando Suárez, entrenador que reveló todo ante el VBar de Caracol Radio. “Yo no he hablado con nadie del América. Tuve una conversación con mi representante, Ricardo Pachón, y él fue quien me mencionó esa posibilidad. Dijo que lo habían consultado sobre eso, que yo era un candidato y estaba esperando cómo evolucionaba todo esto… No sé quién se comunicó con él, fue alguien del América y no le pregunté tampoco”.

El entrenador confesó que le gustaría tomar el mando del equipo. “Es un ejercicio normal en el fútbol que no solamente sea uno el candidato. Sí tengo establecido, desde hace mucho tiempo, y desde que he tenido representantes, es que esas situaciones de dinero se manejan por intermedio de él y después a mí me compete la parte deportiva… Yo les dije que estaba interesado en la oferta y que adelantaran conversaciones, siendo consciente de que no hay solamente un candidato sino varios”.