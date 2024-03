Farías pudo sacar su experiencia y no hizo notar el jugador de más que tenía el rival. Al final, un 2-0 muy trabajado y César Farías se mantiene en el cargo.

Y es que las cosas se han colocado más complicadas para América luego de la expulsión de Víctor Ibarbo, que no dejó de ser insólita y que aumentó la preocupación en la cancha. El técnico César Farías se la jugó con él en la titular, pero las cosas no han salido para nada bien. Nadie contaba con que el club se quedara con 10 hombres en menos de 30 minutos de partido.

