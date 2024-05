“He dirigido jugadores muy buenos. De América, me encantaría Josen, es un jugador que hace que sus compañeros jueguen bien. Ha demostrado siendo muy chico todo su potencial. Recuerdo el día que teníamos un problema con los laterales, los dos estaban lesionados, y la mejor alternativa fue Josen como lateral derecho. Hablé con él y le di indicaciones. Cuando no tenemos el balón te pones como lateral derecho, pero cuando lo tenemos juegan donde siempre que es mediocentro. En el Pascual, con miles de personas, tuvo personalidad y desde ese momento fue uno de los jugadores que más minutos sumó mientras estuvimos nosotros”, dijo Lucas González en diálogo con Win Sports.

Josen Escobar, de tan solo 19 años, ha demostrado ser un jugador excepcional en su posición de volante. Durante el 2023 y 2024, ha realizado un trabajo impecable en la cancha y es una de las joyas de la cantera de América de Cali. Durante este semestre, disputó cinco partidos como titular, dejando entrever un gran potencial y un futuro prometedor . Lucas no oculta su deseo de tenerlo en Argentina.

Se trata de Josen Escobar, un canterano de América de Cali que incluso ya estado en la Selección Colombia Sub 20. Parece que llegó el momento de ir al exterior, aunque habrá que ver qué deciden las directivas del club y si permiten una transferencia con Central Córdoba.

Hasta el momento, los resultados no se dan, lleva tres partidos consecutivos con derrota y ha permitido nueve goles y solo ha marcado tres. Se debe tener en cuenta que Boca Juniors y River Plate han sido sus más recientes rivales, más el Belgrano que dirige Juan Cruz Real, quien también pasó por América de Cali y fue campeón.

El técnico Lucas González, tras destacarse en el fútbol colombiano, comenzó una nueva etapa en el fútbol argentino y espera brillar con Central Córdoba, un club que tiene como prioridad no descender y más bien hacer hazañas en este semestre en el fútbol argentino. Es la oportunidad para que el joven estratega bogotano pueda consolidarse en una de las Ligas más exigentes de Latinoamérica.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.