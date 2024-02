“Nos atracaron en Envigado. Nos negaron un penalti legal y luego nos pitan uno que no existe”, agregó Tulio en el programa de radio, ‘La Banda Deportiva’.

“Increíble lo que pasó hoy en Envigado, primero nos niegan un penal clarísimo y luego en los últimos minutos del partido se inventaron un penal para negarnos el triunfo. Árbitro central y los del VAR, culpables. Estos señores no nos pueden volver a pitar, no nos brindan garantías”, dijo Tulio Gómez en la red social X.

Las cosas salieron muy mal y no fue por errores del equipo rojo, un autogol, una desatención o un partido malo. En la agonía del compromiso, América de Cali perdió los tres puntos tras una polémica decisión del VAR y del juez central Ferney Trujillo. El juego, que se disputó en el Polideportivo Sur, era válido por la séptima fecha de la Liga Colombiana I-2024.

América de Cali sacaba la casta en tierras antioqueñas. Había podido neutralizar al Envigado durante los 90 minutos y sumaba un gran resultado de visitante para escalar en la tabla y así dar un golpe de confianza en la hinchada, que esperaba un poco más luego de su última presentación en el Pascual Guerrero vs. Atlético Bucaramanga, en pleno cumpleaños 97.

