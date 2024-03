No hay por donde. América de Cali recibe el segundo gol de Alianza FC y se hunde en la Copa Sudamericana 2024. Apenas comenzando el segundo tiempo, la defensa del equipo rojo no pudo responder ante el ataque del local y Royscer Colpa no perdonó y humilló a Joel Graterol, que no pudo hacer nada ante el preciso remate.

Un doloroso momento para América de Cali, que cuando más veía cerca el empate, Alianza lo sorprendió y aprovechó la posibilidad para hacer más daño. Un gol que deja en total ridículo al equipo de Farías, que se aleja de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y le da forma a otro fracaso, en este caso internacional.

Al minuto 48, Royscer Colpa pudo rematar y Edwin Velasco no alcanzó a rechazar la pelota cuando ya estaba vencido Joel Graterol, quien había salido al achique. Celebra Alianza, que se frota las manos con esta verdadera hazaña, mientras América de Cali sufre y ratifica su crisis deportiva y de resultados.

Al 48′, hubo una falta en la zona media de la cancha, que fue una muestra del buen trabajo táctico de Alianza FC, que aprovechó los espacios y el desorden táctico para mandar pases largos, abrir la cancha y colocar a Colpa mano a mano contra Joel Graterol. Un golazo, casi de memoria.

Emerson Batalla y la ley del ex contra América

Por otra parte, el gol de Emerson Batalla llegó al minuto 21 luego de una falta cerca al área de Joel Graterol. El volante, además canterano de América de Cali, tomó la pelota, midió el remate y la colocó preciso en el palo izquierdo que hizo imposible el esfuerzo del arquero venezolano. Ley del ex, 1-0 y amargura total en uno de los grandes del fútbol colombiano.

Con este marcador, a Alianza FC le será suficiente para clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y eso no es todo, asegurará una gran suma de dinero por la cantidad de partidos que jugará. Es una verdadera hazaña del equipo de Valledupar que no lleva ni 6 meses en competencia.

Por su parte, es fracaso en América de Cali, que no reacciona, no gana y pasa las angustias de la Liga Colombiana a la Copa Sudamericana. El torneo internacional era el momento clave para el venezolano César Farías, que se le acaba el tiempo y el margen de error en el equipo.