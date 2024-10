América de Cali se quedó con el triunfo en el clásico ante Deportivo Cali por el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia, compromiso en el que a pesar de la victoria, no fue una de las mejores presentaciones de los ‘Diablos Rojos’, debido a que por momento se vio superado por el rival y no pudo ser el dominador.

El conjunto ‘escarlata’ sufrió en varios minutos del partido el asedio de los ‘verdiblancos’, los cuales por falta de puntería o las intervenciones del portero Jorge Soto, no pudo concretar con un gol, situación que no gustó a algunos hinchas, razón por la que el entrenador Jorge ‘El Poillla’ Da Silva habló del tema.

La molestia y autocrítica del DT de América

Después del final del compromiso, Jorge Da Silva habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí se refirió a lo que fue el partido, del que no quedó completamente satisfecho, ya que valoró que lo más importante era ganar, pero no ocultó que no fue una buena presentación para su equipo.

“Felices por la victoria, le dije a los muchachos que los clásicos siempre hay que tratar de ganarlos. Sabemos que tenemos que corregir, que hay que mejorar, pero lo importante es mantener esta racha ganadora”, dijo el entrenador de América.

Jorge ‘Polilla’ Da Silva, director técnico del América de Cali por Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Nelson Ríos.

Y después agregó sobre lo hecho por el rival: “Yo creo que hay que destacar el trabajo que hizo Cali, pero nosotros buscamos y es verdad, por momentos el partido se hizo impreciso y eso hizo que el Cali nos manejara la pelota. Pudimos haber hecho un gol más, nos apresuramos en el último cuarto, no fue nuestro mejor partido”.

¿Cuándo se juega el duelo de vuelta?

El partido de vuelta, que definirá al semifinalista entre Deportivo Cali y América, se disputará el próximo miércoles 23 de octubre a las 7:00 PM, duelo que se llevará a cabo en el estadio de Palmaseca en el municipio de Palmira, el cual contará con presencia solamente de la afición ‘verdiblanca’.

