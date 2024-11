El entrenador del cuadro 'escarlata' no ocultó su malestar por el resultado adverso.

América de Cali perdió el clásico ante el Deportivo Cali ante su gente en el estadio Pascual Guerrero , resultado que dejó muy molestos a sus hinchas, debido al flojo rendimiento que mostró el equipo ‘escarlata’, el cual se vio superado por su rival, tema que preocupa a los aficionados de cara a lo que serán los cuadrangulares.

Los ‘Diablos Rojos’ se mostraron muy falto de ideas a lo largo de los 90 minutos, dependiendo exclusivamente de Duván Vergara , pero además, en lo defensivo dio muchas ventajas, las cuales no fueron aprovechadas por los atacantes del Cali , ya que de hacerlo el marcador hubiera sido más amplio, razón por la que empiezan los cuestionamientos al América .

Lo que dijo el ‘Polilla’, tras la derrota

Después de final del partido, el entrenador Jorge ‘El Polilla’ Da Silva habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí no ocultó su tristeza por la derrota en el clásico, resaltó a intención que tuvieron sus futbolistas de poder quedarse con la victoria, pero lamentó que no fueron claros y la presentación no fue buena.

“Estamos tristes, dolidos. Es una derrota que cuesta digerir. Conscientes de que no fue nuestro mejor partido y hubo esos errores defensivos que permitieron el gol del Cali. Sin embargo, no hay nada que reprochar. El equipo intentó, de la mano del aliento de la gente, pero no nos alcanzó. Nos tiene que servir para lo que viene, que son cosas importantes y claves en la disputa de lo que queremos”, dijo inicialmente Da Silva.

Quien después agregó: “A veces nos cogieron mal parados, pero, pese a ello, supimos defendernos. No alcanzó y lo que queda es felicitar al Cali. Nos duele porque queríamos regalarle la victoria a nuestra gente, pero tenemos que seguir y levantar cabeza. No somos tan buenos, cuando ganamos, ni somos un desastre, después de esta derrota en el clásico”.

El mensaje a los hinchas

A pesar de la desazón de la derrota, el entrenador del América le envió un mensaje a los hinchas, a los que le pidió que crean en el equipo, ya que tiene buenos jugadores y son conscientes de que irán por el título, como la afición lo desea.

“Como está el hincha, estamos nosotros. Hay cierta preocupación porque nos estábamos acostumbrando a ganar, con los puntos necesarios para clasificar y una racha positiva de resultados favorables. Ya van varios partidos sin ganar, pero igual estamos bien. Son los mismos jugadores, no hemos variado nada, más allá de las variantes por temas de lesiones. Que el hincha esté tranquilo, que sabemos lo que queremos, por lo que pelearemos. Somos un equipo grande y estamos bien”, expresó ‘El Polilla’.