Polilla Da Silva culpa a la Dimayor y expone una grave situación que vive América de Cali

Luego del 1-1 de América de Cali ante Atlético Bucaramanga en condición de visitante, por la ida de las semifinales de la Copa Colombia 2023, el técnico Jorge Da Silva tuvo que expresar su molestia con una grave situación que vive el equipo ‘Escarlata’ en este remate de temporada. Señaló a la Dimayor y a los formatos de los torneos.

En este momento, América de Cali pelea en dos frentes y la ‘doble corona’ puede ser motivo de ilusión para los hinchas. En la Liga Colombia, el equipo rojo es líder solitario y ya está clasificado a cuadrangulares semifinales, mientras que en Copa Colombia, definirá en el estadio Pascual Guerrero su acceso a la final. El club se ve muy concentrado y con el objetivo de ser campeón.

Ante la ilusión que este panorama representa, Jorge Da Silva baja rápidamente ‘de la nube’ a los hinchas. Más bien, en la rueda de prensa, prefirió exponer detalles de la grave situación que se vive en la interna. El grupo no está roto, pero físicamente está bastante golpeado y por ejemplo, las lesiones pueden aparecer. Es algo que al técnico argentino preocupa.

Básicamente, ‘Polilla’ Da Silva habla de los formatos de los torneos, los calendarios tan ajustados, los pocos tiempos de descanso y la cantidad de partidos que se juegan. Dijo que en un fútbol de primer nivel, este tipo de cosas no deberían suceder. Bien se sabe que entre más competencia y exigencia exista, las lesiones atacan y se puede golpear el equipo e incluso las ideas de juego.

Polilla Da Silva expone la grave situación que vive América de Cali

“Lo he dicho en varias oportunidades, pero me parece que este campeonato colombiano ha sido muy enredado y complicado, a nosotros la verdad que nos tiene bastante agotados porque estamos jugando cada tres días y no entiendo como se van a disputar las finales de un torneo, disputando las del otro, es imposible. No sé en qué cabeza cabe, no lo digo solo por nosotros, los que estén en finales de Copa, van a jugar finales de torneo, es muy difícil poder tener un plantel en óptimas condiciones”, dijo Polilla Da Silva en rueda de prensa.

“Esto también perjudica al espectáculo, no me quiero poner en plan de víctima o de estar llorando, pero ya lo manifesté a los dirigentes del América. Se están jugando muchos partidos y es imposible que un jugador pueda rendir”, agregó el DT de América de Cali.

Tras el partido contra Atlético Bucaramanga, América jugará en el Pascual Guerrero el clásico contra Deportivo Cali, por la fecha 16 de la Liga Colombiana II-2024, el próximo 3 de noviembre, solo cuatro días después de la semifinal – ida de la Copa Colombia.