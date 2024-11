América de Cali es el líder de la Liga Colombiana II-2024, ya se clasificó para los cuadrangulares y está muy cerca de llegar a una final de la Copa Colombia por primera vez en su historia, en lo que ha sido una gran campaña, la cual sus hinchas esperan que se pueda concretar con los títulos en las dos competencias.

A pesar del buen presente del equipo, en los últimos compromisos el cuadro ‘escarlata’ ha mostrado una merma en su rendimiento, tema del que el entrenador Jorge ‘El Polilla’ Da Silva ha asegurado que se debe al desgaste físico que han venido presentando los futbolistas por el calendario apretado jugando cada tres días.

La confesión de Jorge Soto

Sobre el tema del desgaste que tiene los jugadores, uno de los protagonistas del América y que ha tenido un muy buen rendimiento con el equipo, el arquero Jorge Soto, habló en una entrevista para el programa ‘Supercombo deportivo’ de RCN Radio Cali, allí reveló que hay algunos jugadores que a los pocos minutos del partido están con fatigas.

“Debido a tantos partidos seguidos, hay compañeros que entran al campo y al rato ya están fatigados”, dijo Soto, yendo por el mismo camino de su entrenador Da Silva, sobre los problemas que está presentando el equipo por el desgaste que les ha generado el apretado calendario.

La queja que había puesto el ‘Polilla’

Cabe recordar que el primero en América en quejarse por el fuerte calendario que tiene el equipo y por el que se ha dado un bajón en lo futbolístico, fue el entrenador Jorge Da Silva, quien lamentó que se estén jugando cada tres días.

“Estamos jugando cada tres días y no entiendo cómo se van a disputar las finales del un torneo (Liga), disputando las del otro (Copa). Es imposible, no sé en qué cabeza cabe, No lo digo solo por nosotros, los que estén finales de Copa, van a jugar finales de torneo, es muy difícil poder tener un plantel en óptimas condiciones”, dijo el DT de América.

