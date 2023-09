Un poco de tranquilidad ha tenido el entrenador Lucas González en los últimos días en el América de Cali, después de conseguir la importante victoria en condición de visitante ante Alianza Petrolera, resultado que ha dejado que los hinchas que lo han cuestionado, hayan parado por el momento los cuestionamientos.

Y es que tras los difíciles días que vivió el técnico de los ‘Diablos Rojos’, desde varios sectores han mostrado respaldo para el ‘timonel’ bogotano, uno de los que salió a apoyar a González, fue el actual entrenador del Deportivo Cali, Jaime de la Pava, el cual destacó las cualidades que tiene su colega.

“Lucas es un entrenador para un presente y un futuro del fútbol colombiano, hay que apoyarlo, darle las herramientas necesarias, decirle a la gente y la hinchada del América que es un hombre preparado, seguramente en su reflexión interna, con su equipo de trabajo y las personas que lo rodean, es muy importante. Es un tipo preparado, no lo conozco, pero escuchándolo en sus conceptos”, dijo Jaime, en una entrevista para Win Sports.

Además, De la Pava se puso como ejemplo cuando estaba iniciando su carrera como entrenador, en donde no le tocó fácil: “Cuando era joven yo cometí muchos errores y al final menos que ahora, pero todavía los sigo cometiendo, es imposible decir que no, pero cuando arranqué tuve personas de mucha experiencia y me ayudaron a enfocar cosas que uno cuando joven se apresura”.

Aquí el video con las declaraciones de Jaime De la Pava sobre Lucas González: