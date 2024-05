Según pudo saber Bolavip, desde el entorno de Juanfer niegan categóricamente que el jugador vaya a salir de Racing en el próximo mercado de pases . El volante colombiano tiene contrato hasta 2025 y salvo que aparezca una gran oferta inesperada, la salida de Avellaneda no está en sus planes. Es decir, la vuelta de Quintero a Colombia tiene un serio ingrediente económico de por medio, a no ser que el futbolista decida regresar por voluntad y cambie lo planeado.

En una frase, la presidenta de América de Cali dijo que no se ha hablado nada sobre el volante, yendo por la misma línea de la exclusiva que adelantó Bolavip Argentina, pues Juan Fernando Quintero no saldrá de Racing de Avellaneda y volverá a ‘La Academia’ apenas finalice la Copa América.

“De Juan Fernando no hemos hablado absolutamente nada”

“El tema de los jugadores. Duván (Vergara) tiene una cercanía con nosotros, igual tiene contrato. Si llega a existir una posibilidad de volver al país, él ha sido muy claro en que nosotros seríamos la primera opción. En estos momentos él tiene un vínculo con su club y no es fácil esa llegada”, dijo Marcela Gómez, prácticamente alejando las posibilidades de tenerlo de vuelta.

En estos momentos, Duván Vergara tiene contrato con Monterrey y desde que finalizó su préstamo en Santos Laguna, comenzó a sonar fuerte en Colombia. Los ‘Rayados’, club dueño de sus derechos deportivos, no descarta otra cesión, siendo México la alternativa número uno para su futuro. Atlético Nacional y Junior de Barranquilla también han sido asociados con el volante.

En medio del mercado de pases y el mar de rumores, la presidenta Marcela Gómez habló ante los medios de comunicación y dio importantes novedades sobre Duván Vergara y Juan Fernando Quintero. Son dos nombres que han sonado en los últimos días y no se descarta la vuelta a Colombia, aunque serían transacciones muy complicadas. La directiva del club despejó dudas sobre estos dos futbolistas.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.