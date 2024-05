Atlético Nacional sigue en reestructuración luego del fracaso en el primer semestre de 2024 en medio de una de sus peores crisis en su historia. El equipo verde está totalmente alejado de la competencia y se concentra en el mercado de pases con el técnico Pablo Repetto al mando. Mientras se miran posibles refuerzos, con eventos con Blessd, Ronaldinho y demás ídolos de por medio, también se van conociendo las bajas y las altas del club ‘Verdolaga’.

La lista de salidas es cada vez más grande. Jugadores como Daniel Mantilla, Neyder Moreno o Eric Ramírez dejan vacantes en la zona de ataque que Atlético Nacional quiere cubrir de la mejor manera posible. Habrá algo más de inversión y la hinchada mantiene la ilusión de conformar un equipo altamente competitivo, tal como lo dicta la rica historia de esta institución del fútbol colombiano.

En la carpeta de Atlético Nacional aparecen nombres interesantes. Edwin Cardona, un ídolo del equipo, que no le fue bien en América de Cali, es uno de ellos y está prácticamente firmado. Por otra parte, el club verdolaga promete con más sorpresas en el mercado y también hay otro futbolista, bicampeón con el equipo ‘Escarlata’, que analiza el técnico Pablo Repetto.

Para nadie es un secreto que el nombre de Duván Vergara suena muy interesante el fútbol colombiano. Su regreso a Colombia lo convertiría en un fichaje TOP. Sus cualidades son muy bien vistas, pero todo parece indicar que para hacer factible esta transferencia, se tendrá que colocar un buen dinero de por medio. En los últimos días, ha quedado demostrado que el corazón no es suficiente para cerrar su contratación. Se le ha visto en Cali, pero fuentes cercanas a ‘La Mechita’ ven muy complicado su regreso por temas económicos.

Entonces, es aquí donde ingresa Atlético Nacional, que tiene un mejor presente financiero y sí podría hacer la maniobra y negociar con Monterrey por Duván Vergara. El periodista Roberto Urrea da más detalles de esta posible transferencia que rompería el mercado de pases en el FPC.

En su último paso por Santos Laguna antes de firmar con Nacional, el técnico Pablo Repetto coincidió con el extremo Duván Vergara. El estratega lo conoce, lo tuvo en el camerino y sabe perfectamente qué le puede aportar en el frente de ataque. Su intervención puede ser fundamental para que la transferencia pueda darse. En días pasados, el club mexicano hizo oficial que el jugador no va más, lo que quiere decir que en próximos días deberá presentarse en Monterrey y arreglar su situación.

TORREON, MEXICO – FEBRUARY 10: Pablo Repetto junto a Duván Vergara. (Photo by Manuel Guadarrama/Getty Images)

En noviembre pasado, Duván Vergara comentó desde México que el sueño de mamá es verlo con la camiseta de Atlético Nacional. Cabe recordar que en días pasados, cuando llegó a la ciudad de Cali, lo hizo en compañía de su mamá, quien parece ser alguien fundamental para el entorno del jugador.

“Por hincha, en el Junior. Antes de jugar en América siempre quise jugar en el Junior, y el sueño que tiene mi mamá es que yo juegue en Nacional. Obviamente, me gustaría volver al América por lo que representa en mí, pero no se sabe. Quiero cumplirle el sueño a mi mamá, a mi papá… Quiero jugar en Junior, Nacional y América, pero no se sabe”, comentó Duván Vergara en el espacio de YouTube, Desparcha2 TV.