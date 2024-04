Según el periodista Dilan Orjuela, el primer altercado entre hinchas se presentó en el sector de oriental del Atanasio Girardot, posterior al segundo gol del América de Cali. Las cosas se calmaron un poco, pero no del todo, pues más adelante las peleas se volvieron a presentar, pareciera que entre más crecía el marcador a favor del visitante, más se intensificaban los ataques.

Por otra parte, América de Cali goleó al Independiente Medellín en el Atanasio Girardot y ya es octavo en la tabla de posiciones de la Liga Colombiana I-2024. Los hermanos Barrios se lucieron y aportaron tres goles en el 4-1 definitivo que le hace pasar vergüenzas al DIM ante su hinchada. Más allá del marcador, los colores no deben sinónimo de peleas y disturbios en el fútbol colombiano.

Fuertes peleas y disturbios se presentaron en el Atanasio Girardot durante el partido Independiente Medellín vs. América de Cali, por la fecha 14 de la Liga Colombiana I-2024. Se ve a muchos hinchas lanzando golpes en un total acto de intolerancia. Se cree que son fanáticos del DIM atacando a algunos del club visitante. Fútbol en paz no hay por ningún lado, según estas imágenes que se publican en la red social X.

