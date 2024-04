Mirando el calendario, América sigue soñando con clasificar, pues tendrá un clásico contra Deportivo Cali de por medio, le visitarán Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto y de visitante irá a Manizales vs. Once Caldas y finalizará contra Santa Fe en El Campín. Farías y la hinchada siguen buscando el acceso a cuadrangulares.

De esta manera, el técnico César Farías se ilusiona con la clasificación, pues con el octavo puesto, depende de sí mismo y ahora se revisa el calendario para cuadrar el cronograma y seguir ganando. Una victoria ante un rival directo que ilusiona al América de Cali, mientras que Independiente Medellín cede muchísimo terreno, no solo con ‘la Mechita’, sino también con Atlético Nacional y Millonarios.

