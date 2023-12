Sorpresa absoluta e inesperada para todo el fútbol colombiano. En todos sus canales oficiales, América de Cali publicó el video de despedida de Adrián Ramos donde se confirma que el delantero no vestirá más la camiseta Escarlata. El experimentado goleador, que estaba cerca de llegar a los 100 goles con la ‘Mechita’, dio un paso al costado y no estará con el club de sus amores en 2024.

“Siempre recibí mensajes de aliento y de cariño. Me voy muy agradecido. Vivimos momentos muy felices. Siempre me quedaré con eso de la hinchada”. Con esas palabras, Adrián Ramos se despidió de América de Cali y tomó la decisión de irse del club del que se convirtió en ídolo absoluto. El capitán no seguirá para 2024 y aseguró que el club siempre estará en su corazón.

(VIDEO) Adrián Ramos anunció su salida de América de Cali

Su salida de América… ¿Significa el retiro del fútbol profesional?

Tras sus palabras de despedida, Adrián Ramos dejó claro que era momento de dar un paso al costado para dejar que otras personas ocupen su lugar. Venía meditando esta decisión varias semanas atrás y finalmente dio un paso al costado. Sin embargo, todo parece indicar que el delantero aún no le pondrá fin a su carrera como futbolista profesional.

Tras conocerse su salida inminente de América de Cali, varias fuentes confirmaron que Adrián Ramos tiene un par de ofertas en el exterior para seguir jugando en 2024. A sus 37 años, tiene algunos ofrecimientos para ir a Estados Unidos y terminar su carrera en la MLS. Además, esas mismas versiones aseguraron que el jugador ya no se sentía tan cómodo con algunas personas y situaciones dentro de América. Por esa razón cerró su ciclo y se despidió en paz con el club y los hinchas.

Punto final a la historia de Adrián Ramos con América de Cali

Con esta despedida, parece que Adrián Ramos da por cerrada su etapa como futbolista en América de Cali. Allí debutó, lanzó su carrera a la élite y volvió para ser campeón. Cumplió absolutamente todo lo que tenía en mente cuando decidió regresar a Colombia para vestir la camiseta del club que ama. No dejó ninguna deuda pendiente. En la cancha entregó su profesionalismo, nunca protagonizó problemas con sus rivales y dio ejemplo a sus compañeros.

Sin duda alguna, será una pieza difícil de reemplazar para América de Cali en 2024.