Una de las noticias que más entristeció a los hinchas de América de Cali en el 2024, fue la confirmación de la salida de uno de sus máximos ídolos y referentes que quedará por siempre en la historia de la institución, Gustavo Adrián Ramos, delantero que anunció que no continuaría en el club por el que lo dio todo.

Ramos informó que no continuaría en los ‘Diablos Rojos’, pero no anunció su retiro definitivo del fútbol, es por esto que dejó la puerta abierta para seguir jugando en algún club, pero a nivel internacional, ya que indicó que en Colombia solamente jugaría para el América, detalle que conmovió a la fanaticada del ‘rojo’.

Es por lo anterior, que llamó mucho la atención la versión que surgió, en la que se indicaba que un equipo del fútbol colombiano, específicamente el Real Cartagena, estaba en negociaciones y muy cerca de concretar el fichaje de Ramos, contratación por la que se ilusionó la afición ‘heroica’, pero de la que su presidente salió a hablar.

¿Jugará Adrián Ramos en el Real Cartagena?

El dirigente del Real Cartagena, Renato Damiani, habló en una entrevista para el programa ‘En la jugada’ de la emisora RCN Radio, allí fue consultado sobre la posibilidad de que Ramos sea refuerzo para el 2025, a lo que el dirigente aseguró que de momento no, ya que el jugador se encuentra muy tranquilo descansando y compartiendo con su familia.

Adrián Ramos con América de Cali por la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Nelson Ríos.

“De momento, no lo hemos contemplado. Él está en un proceso de descanso”, dijo el presidente del Cartagena, acabando así con los rumores de una posible contratación de Ramos, más al conocer que el futbolista indicó que no jugaría en otro club del fútbol colombiano que no fuera el América de Cali.

Cabe resaltar que, aunque Ramos todavía no descarta seguir jugando, también indicó, que en el caso de que no le salga alguna oferta llamativa en el fútbol del exterior, el delantero sí optaría por la posibilidad de retirarse y dedicarse de lleno en su preparación como entrenador.

