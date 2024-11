América de Cali recibirá al Deportivo Cali por la fecha 16 de la Liga Colombiana II-2024, compromiso que será muy importante para los dos equipos, no solamente por el orgullo de ganar un clásico, sino que también porque en el caso de que el cuadro ‘escarlata’ consiga una victoria, quedaría muy cerca de asegurar el ‘punto invisible’.

En el último duelo ante Atlético Bucaramanga, el entrenador Jorge ‘El Polilla’ Da Silva se quejó por el fuerte calendario que ha venido teniendo el equipo, al cual le ha tocado estar jugando cada tres días, sin tener tiempo para recuperar a los futbolistas, lo que está generando un gran desgaste y fatigas en varios de ellos con peligro de lesiones.

América pondría la pesada ante el Cali

A pesar del fuerte desgaste físico, ‘El Polilla’ sorprendería repitiendo el equipo y poniendo su nómina titular en el clásico ante el Cali, arriesgando que algún futbolista pueda sufrir una lesión muscular, esto debido a que la idea del entrenador es poder quedarse con el duelo ante los ‘verdiblancos’, teniendo en cuenta la importancia del partido.

La idea de Da Silva sería utilizar la titular vs. Cali , pero ya para el compromiso contra Deportivo Pasto por la fecha 17, iniciaría la rotación y jugaría con suplentes, esto para empezar a darle descanso a los jugadores que más desgaste tienen, para que estén bien físicamente de cara a lo que serán los cuadrangulares y la fase final de la Copa Colombia.

Jorge Da Silva, técnico de América ante Cali en la Copa BetPlay DIMAYOR 2024. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

La molestia por el calendario

“Estamos jugando cada tres días y no entiendo cómo se van a disputar las finales del un torneo (Liga), disputando las del otro (Copa). Es imposible, no sé en qué cabeza cabe, No lo digo solo por nosotros, los que estén finales de Copa, van a jugar finales de torneo, es muy difícil poder tener un plantel en óptimas condiciones”, expresó Da Silva sobre el fuerte calendario que han tenido.

Cabe recordar que el clásico entre América de Cali y Deportivo Cali por la jornada 16 de la Liga Colombiana II-2024, se llevará a cabo este domingo 3 de noviembre a las 4:10 PM, duelo que se disputará en el estadio Pascual Guerrero, el cual contará con lleno total por parte de la hinchada de los ‘Diablos Rojos’.

