Juan Fernando Quintero sigue siendo noticia en el continente tras la decisión de dejar el fútbol argentino para jugar en el Fútbol Colombiano. Tras sus declaraciones, un periodista argentino destrozó al jugador de la Selección Colombia en redes sociales.

“Me voy a quedar en Colombia”. “Sabemos de la competencia entre los clubes grandes de Argentina y nadie puede negar mi relación con River y con Gallardo. Mi decisión es quedarme en Colombia para estar cerca de mi familia. Di mi punto de vista, mi intención y ya veremos qué pasa. Estos temas los maneja mi representante, soy el menos indicado para hablar sobre las negociaciones”, fueron sus declaraciones para ‘Radio la Red’.

Periodista destrozó a Juan Fernando Quintero tras decidir jugar en el Fútbol Colombiano

Las reacciones en redes sociales empezaron a ser tendencia, algunos estuvieron de acuerdo con la decisión del colombiano, pero los que no quedaron contentos fueron los hinchas de Racing, quienes a pesar del cariño hacia el ’10’ por lo conseguido en la Copa Sudamericana, no quedaron conformes.

Si bien, hay comentarios positivos y de agradecimientos, también hay ataques por sus palabras. Uno de los que no reaccionó bien fue el periodista Flavio Azzaro, quien le dio con todo al colombiano.

“Juanfer no quiere seguir en Racing. Hacé una cosa: traete una oferta de cinco o seis palos verdes de alguien que te quiera de verdad, ¿no? Si no, que se presente el 2 de enero al club que compuso y le paga, porque River no te quiso. Esa es la verdad”: dijo Flavio Azzaro.

Por ahora no se conoce bien el equipo donde jugará Juan Fernando Quintero, pero ya es un hecho que regresa a Colombia, lo más seguro es que juegue en América de Cali, pero su segunda opción es Independiente Medellín, el equipo de sus amores.

