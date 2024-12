El durísimo golpe de Atlético Nacional a Millonarios ante la Conmebol con la estrella 18

Once Caldas vs. Millonarios – 4 de marzo – 5:00 pm

América de Cali vs. Junior de Barranquilla – 4 de marzo – 7:00 pm.

De esta manera, Millonarios clasifica a la Copa Sudamericana 2025 y en marzo enfrentará a Once Caldas en el Palogrande de Manizales, por el cupo a la fase de grupos del torneo.

Luego, el mismo Andrés Román marcó el pase de Marino Hinestroza y destrozó al portero William Cuesta para el 2-0 definitivo que destruyó a Deportes Tolima, que no tuvo reacción y fue dominado por el local. De esta manera, Nacional suma una estrella más a su escudo y clasifica a fase de grupos de la Copa Libertadores.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.